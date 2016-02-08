Президент Гаити покинул свой пост, оставив страну без преемника

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Гаити Мишель Мартелли покинул свой пост, оставив страну без преемника, поскольку выборы главы государства несколько раз переносились из-за протестов и по соображениям безопасности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В своей речи перед парламентом страны Мартелли заявил, что "его большим сожалением является тот факт, что президентские выборы были перенесены".

В субботу президент Гаити и парламент договорились о создании временного правительства. Ожидается, что в ближайшие дни парламент изберет временного президента, который будет исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента. Второй тур президентских выборов запланирован на 24 апреля, а новый президент должен приступить к исполнению обязанностей 14 мая.

Гаити — государство в западной части острова Гаити в Карибском море и на прибрежных островах. Население страны составляет чуть более 10 млн., из них около 1 млн. человек живут за границей, в основном в США.