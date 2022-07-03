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Президент ФРГ выступил против принуждения Украины к переговорам с Россией

Президент ФРГ выступил против принуждения Украины к переговорам с Россией Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против принуждения Западом Украины к переговорам с Россией.
Другие страны
3 июля 2022 г. 17:49
Президент ФРГ выступил против принуждения Украины к переговорам с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против принуждения Западом Украины к переговорам с Россией.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

"Украина должна снова вернуть себе суверенитет, территориальную целостность и независимость. Мы должны создать для Украины такое положение, при котором ей будет о чем договариваться, усиливая ее до того, как начнутся переговоры", - считает глава германского государства. По его мнению, сейчас все выглядит так, что решение будет зависеть от исхода на поле боя.

"Мы не будем принуждать Украину. Решение, когда пойти по этому пути мирных переговоров, остается за ней", - утверждал Штайнмайер.

"Может быть так, что у нас впереди еще несколько жестких лет", - сказал он, коснувшись последствий ситуации на Украине для Германии.

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