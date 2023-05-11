О нас

Президент ФРГ: события в Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности

Президент ФРГ: события в Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события в Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе.
Другие страны
11 мая 2023 г. 02:17
Президент ФРГ: события в Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешние события в Украине привели к разрушению европейского порядка безопасности в долгосрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свою точку зрения он высказал в интервью радиостанции RBB.

"К сожалению, этого европейского порядка безопасности больше не существует", - сказал Штайнмайер, добавив, что единственной причиной является происходящее в Украине.

"И не всем нравится слышать мой прогноз на ближайшее будущее", - отметил он. Даже прекращение конфликта в Украине, по мнению президента ФРГ, не будет означать возврата к старой философии безопасности. "Возникнет новая ситуация, при которой Европа с одной стороны и Россия с другой стороны будут в первую очередь защищаться друг от друга", - подчеркнул Штайнмайер.

Философия общей безопасности в долгосрочной перспективе, как предполагает президент ФРГ, перестанет быть общей концепцией. К сожалению, по его словам, это является следствием конфликта в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Prezidenti: “Ukraynadakı hadisələr Avropanın təhlükəsizliklə bağlı nizamının məhvinə gətirib çıxarıb”

Самое читаемое

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
В Джебраильском районе заложен фундамент поселка Худаферин
ФотоВ Джебраильском районе заложен фундамент поселка Худаферин
4 мая 2023 г. 21:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi