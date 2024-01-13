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Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения

Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения Правительству ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца ввиду снижения доверия со стороны населения следует лучше объяснять свои решения.
Другие страны
13 января 2024 г. 14:16
Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения

Правительству ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца ввиду снижения доверия со стороны населения следует лучше объяснять свои решения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

"Мы в особенной ситуации. Многие кризисы, которые следовали друг за другом, создают неопределенность. Но ясно и другое - когда доверие к правительству падает, то это означает, что решения недостаточно доводятся до сведения <...> или же их затмевают внутренние споры, ставшие достоянием общественности. Правительство должно быть заинтересовано в том, чтобы исправить это", - сказал он.

По его словам, накал внутриполитических дебатов растет, параллельно укрепляются позиции популистов, это осложняет управление Германией. "Тем важнее найти силы для сплоченности", - отметил глава государства. Штайнмайер отметил, сейчас "мало чего осталось от уважения к людям с другим мнением".

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