Президент ФРГ распустил правительство

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил так называемые увольнительные грамоты членам прежнего кабинета министров, поблагодарив их за успешную работу в правительстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, церемония прошла в официальной резиденции президента, дворце Бельвю, трансляцию вел телеканал N24.

Ранее Штайнмайер официально обратился к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой выполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабмина. Предварительные переговоры о формировании правящей коалиции начались 18 октября и, по словам Меркель, продлятся несколько недель.