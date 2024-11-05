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Президент ФРГ проведет встречу с лидером оппозиции

Президент ФРГ проведет встречу с лидером оппозиции Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне зреющего кризиса в правящей коалиции (СДПГ, "зеленые", СвДП) планирует 7 ноября провести конфиденциальную встречу с кандидатом на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-дем
Другие страны
5 ноября 2024 г. 05:53
Президент ФРГ проведет встречу с лидером оппозиции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне зреющего кризиса в правящей коалиции (СДПГ, "зеленые", СвДП) планирует 7 ноября провести конфиденциальную встречу с кандидатом на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По ее информации, беседа должна состояться на следующий день после заседания коалиционного комитета, на котором может быть принято решение относительно дальнейшего пребывания СвДП в коалиции. Мерц, как отмечает издание, готовится к тому, что президент обратится к нему по поводу правительственного кризиса. Тогда он четко заявил бы, что "его партия не может войти в правительство", подчеркивает газета.

ХДС/ХСС, по его словам, не сможет стать заменой СвДП, если партия решит выйти из коалиции. "Новый старт" может быть только с новым правительством, то есть после новых выборов, пояснил Мерц. По данным газеты, руководство ХДС готовится к сценарию правительства меньшинства, состоящего только из СДПГ и "зеленых".

В последнее время все чаще появляются сообщения об углублении разногласий внутри правящей коалиции. Споры в ней по вопросам бюджета, экономической политики и миграционного контроля уже несколько дней провоцируют слухи о том, что Свободная демократическая партия Германии (СвДП) может досрочно выйти из коалиции. Канцлер Олаф Шольц на фоне зреющего кризиса в правящей коалиции призвал партнеров преодолеть разногласия и заявил, что ожидает серьезной работы от правительства.

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