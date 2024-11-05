Президент ФРГ проведет встречу с лидером оппозиции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне зреющего кризиса в правящей коалиции (СДПГ, "зеленые", СвДП) планирует 7 ноября провести конфиденциальную встречу с кандидатом на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-дем

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на фоне зреющего кризиса в правящей коалиции (СДПГ, "зеленые", СвДП) планирует 7 ноября провести конфиденциальную встречу с кандидатом на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild .

По ее информации, беседа должна состояться на следующий день после заседания коалиционного комитета, на котором может быть принято решение относительно дальнейшего пребывания СвДП в коалиции. Мерц, как отмечает издание, готовится к тому, что президент обратится к нему по поводу правительственного кризиса. Тогда он четко заявил бы, что "его партия не может войти в правительство", подчеркивает газета.

ХДС/ХСС, по его словам, не сможет стать заменой СвДП, если партия решит выйти из коалиции. "Новый старт" может быть только с новым правительством, то есть после новых выборов, пояснил Мерц. По данным газеты, руководство ХДС готовится к сценарию правительства меньшинства, состоящего только из СДПГ и "зеленых".

В последнее время все чаще появляются сообщения об углублении разногласий внутри правящей коалиции. Споры в ней по вопросам бюджета, экономической политики и миграционного контроля уже несколько дней провоцируют слухи о том, что Свободная демократическая партия Германии (СвДП) может досрочно выйти из коалиции. Канцлер Олаф Шольц на фоне зреющего кризиса в правящей коалиции призвал партнеров преодолеть разногласия и заявил, что ожидает серьезной работы от правительства.