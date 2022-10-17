Президент ФРГ призвал усилить борьбу с голодом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал активизировать усилия по борьбе с голодом на планете, отметив, что в настоящее время 830 млн человек во всем мире страдают от хронического недоедания, что на 150 млн больше, чем три года назад.
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"К сожалению, беда вернулась с новой силой. На протяжении долгого времени число голодающих на планете снижалось. Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - добавил он.
Глава германского государства заметил, что голод царит слишком во многих регионах мира. В качестве примеров он привел регион Африканского Рога, где люди переживают сильнейшую за 40 лет засуху, и Пакистан, где жители страдают от последствий сильнейшего наводнения.
"Не только изменение климата создает проблемы для регионов. Во многом усиление голода связано с отсутствием поставок зерна, продуктов и удобрений, вызванных нынешними событиями в Украине", - резюмировал президент Германии.