Президент ФРГ призвал усилить борьбу с голодом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал активизировать усилия по борьбе с голодом на планете, отметив, что в настоящее время 830 млн человек во всем мире страдают от хронического недоедания, что на 150 млн больше, чем три года назад.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал активизировать усилия по борьбе с голодом на планете, отметив, что в настоящее время 830 млн человек во всем мире страдают от хронического недоедания, что на 150 млн больше, чем три года назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая по случаю Всемирного дня продовольствия.

"К сожалению, беда вернулась с новой силой. На протяжении долгого времени число голодающих на планете снижалось. Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - добавил он.

Глава германского государства заметил, что голод царит слишком во многих регионах мира. В качестве примеров он привел регион Африканского Рога, где люди переживают сильнейшую за 40 лет засуху, и Пакистан, где жители страдают от последствий сильнейшего наводнения.

"Не только изменение климата создает проблемы для регионов. Во многом усиление голода связано с отсутствием поставок зерна, продуктов и удобрений, вызванных нынешними событиями в Украине", - резюмировал президент Германии.