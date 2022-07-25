Президент ФРГ предложил задуматься, готова ли Европа к издержкам ради защиты ценностей

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в воскресенье, что Европа должна быть сплоченной на фоне российской военной операции в Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в воскресенье, что Европа должна быть сплоченной на фоне российской военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он говорил, выступая с речью в городе Падерборн.

"Я боюсь, что мы возвращаемся к тому времени, которое, как нам казалось, осталось позади: обоюдного разделения Востока и Запада. Молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер в ходе речи рассуждал о ситуации в Украине, где Россия с 24 февраля проводит военную операцию. По его утверждению, это является "войной против единства Европы". "Мы не можем позволить разделить себя", - приводит его слова агентство DPA.

Президент добавил, что единая позиция возможна в том случае, если европейцы готовы защищать свои ценности, и если будут готовы "принимать во внимание чувствительные издержки". После этого он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил он.