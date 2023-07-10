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Президент ФРГ поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов

Президент ФРГ поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках помощи на фоне продолжающейся военной агрессии РФ.
Другие страны
10 июля 2023 г. 06:40
Президент ФРГ поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках помощи на фоне продолжающейся военной агрессии РФ.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

"Это правильно, что такой тип боеприпасов в Германии до сих пор запрещен федеральным правительством и что ФРГ выступает против поставок, - сказал он в интервью телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье. - Но в нынешней ситуации правительство Германии не может стоять на пути США". При этом президент ФРГ отметил, что в 2008 году, будучи министром иностранных дел, он подписал в Осло международную конвенцию о запрете кассетных бомб, поэтому "был предвзят" в этих дебатах.

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