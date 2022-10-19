Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета BILD.

По ее информации, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. Однако канцелярия главы германского государства, как пишет издание, обосновала отмену визита "соображениями безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", - заявил газете представитель правительства Украины.