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Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.
Другие страны
19 октября 2022 г. 21:34
Президент ФРГ отменил запланированный на 20 октября визит в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета BILD.

По ее информации, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. Однако канцелярия главы германского государства, как пишет издание, обосновала отмену визита "соображениями безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас", - заявил газете представитель правительства Украины.

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