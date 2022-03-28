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Президент ФРГ отменил визит в Польшу

Президент ФРГ отменил визит в Польшу Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден отменить запланированный на вторник, 29 марта, визит в Польшу из-за положительного результата ПЦР-теста на коронавирус.
Другие страны
28 марта 2022 г. 18:18
Президент ФРГ отменил визит в Польшу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вынужден отменить запланированный на вторник, 29 марта, визит в Польшу из-за положительного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила канцелярия главы государства.

Отмечается, что в понедельник результат ПЦР-теста Штайнмайера вновь оказался положительным. Президент ФРГ очень сожалеет об отмене своей поездки в Польшу, поскольку она была важна для него. Ожидалось, что в ходе визита Штайнмайер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также в Кракове примет участие в панихиде по польскому композитору Кшиштофу Пендерецкому, умершему в марте 2020 года. Кроме того, президент Германии планировал посетить центр приема беженцев с Украины, куда также хотел привезти лекарства в качестве гуманитарной помощи.

22 марта стало известно, что 66-летний Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом. Экспресс-тест и ПЦР-тест показали положительный результат. Президент и его супруга сразу же ушли на домашний карантин.

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