Президент ФРГ осудил рост антисемитизма в Германии

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер осудил рост антисемитизма в Германии.

Как передаёт Report со ссылкой на DW, с соответствующим заявлением он выступил на открытии Недели братства в воскресенье, 10 марта, в Нюрнберге.

"Мне стыдно и больно, что антисемитизм именно здесь, в Германии, все чаще открыто демонстрирует свой оскал", - сказал он.

По его словам, любое проявление ненависти и уж тем более акт насилия в отношении евреев является нападением "на основы сосуществования, конституцию, демократию и на открытое общество".