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Президент ФРГ одобрил предложенную партиями дату досрочных выборов

Президент ФРГ одобрил предложенную партиями дату досрочных выборов Президент ФРГ одобрил предложенную партиями ФРГ дату проведения досрочных выборов 23 февраля 2025 года - канцелярия.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 23:14
Президент ФРГ одобрил предложенную партиями дату досрочных выборов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил дату проведения досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты Бундестага откажут в доверии правительству канцлера Олафа Шольца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам представитель главы государства.

"По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов", - отметила она.

По его словам, перед этим Штайнмайер принял в своей резиденции, дворце Бельвю, председателей фракций правящих фракций - Рольфа Мютцениха (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ), Бритту Хассельман и Катарину Дрёге ("зеленые"), а также главу фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

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