​Президент ФРГ назвал события 1915-го года в Османской империи “геноцидом”

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Германии Йоахим Гаук назвал события 1915-го года в Османской империи "геноцидом" и возложил часть ответственности за тогдашние события на Германию.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, выступая в четверг, 23 апреля, после экуменического богослужения в берлинском кафедральном соборе, глава государства вышел за рамки формулировки правящей коалиции, которую планируется утвердить на заседании бундестага в пятницу.

"В данном случае перед нами, немцами, стоит задача пересмотреть точку зрения на те события, когда речь идет о доле ответственности, может быть даже доле вины, за "геноцид армян", - сказал президент, имея в виду участие военных кайзеровской Германии в депортации.

Кроме того, Гаук подчеркнул, что "судьба армян служит "наглядным историческим примером массовой расправы, этнических чисток, изгнаний и даже геноцида", которыми был ужасным образом отмечен двадцатый век".