Президент ФРГ: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России

В будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.

В будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ZDF заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он подчеркнул, что не только Германия, но и США и многие другие страны пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию. "В итоге это не сработало. Мы тоже не смогли этого сделать", - сказал президент ФРГ.

Теперь, по его словам, "из этого необходимо сделать выводы на будущее". "И это, к сожалению, означает, что безопасность в Европе в будущем больше не будет общей безопасностью с Россией, но мы будем защищать друг друга - с огромными расходами на наши оборонные бюджеты, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для нашего собственного населения в Германии", - констатировал Штайнмайер.