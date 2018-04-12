Президент Франции: Я приму решение в связи с военным вторжением в Сирию

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "У Франции в руках неопровержимые доказательства использования химического оружия властями Сирии (имеет в виду правительство Башара Асада - Report)".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он сказал, что примет решение в связи с военным вторжением в Сирию.

Отметим, что 8 апреля в районе Дума сирийского региона Восточная Гута, находящего под контролем оппозиционных сил, было использовано химическое оружие. По предварительным данным, в результате химической атаки погибли 75 человек, более 1000 человек отравились. Сообщается, что большинство пострадавших - новорожденные и малолетние дети.

США и другие западные страны заявили, что это преступление совершил режим Башара Асада.