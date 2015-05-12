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    ​Президент Франции впервые побывал с визитом на Гаити

    Этот визит стал первым с тех пор, как бывшая колония получила независимости в 1804 году

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд приехал с официальным визитом на Гаити.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, этот визит стал первым посещением официальных лиц Франции с тех пор, как бывшая колония получила независимости в 1804 году.

    Олланда лично поприветствовал президент Гаити Мишель Мартейи. Ожидается, что главы государств произнесут речи у памятника Туссену-Лувертюру, умершему во французской тюрьме лидеру Гаитянской революции, в результате которой Гаити стало первым независимым государством Латинской Америки.

    В прошлом году Мишель Мартейи, в свою очередь, нанес визит во Францию, где обсудил с Олландом различные аспекты экономического и культурного сотрудничества.

    Президент Олланд продолжает свой пятидневный тур, в ходе которого он уже посетил Гваделупу и Кубу.

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