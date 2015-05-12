​Президент Франции впервые побывал с визитом на Гаити

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд приехал с официальным визитом на Гаити.

Как передает Report со ссылкой на BBC, этот визит стал первым посещением официальных лиц Франции с тех пор, как бывшая колония получила независимости в 1804 году.

Олланда лично поприветствовал президент Гаити Мишель Мартейи. Ожидается, что главы государств произнесут речи у памятника Туссену-Лувертюру, умершему во французской тюрьме лидеру Гаитянской революции, в результате которой Гаити стало первым независимым государством Латинской Америки.

В прошлом году Мишель Мартейи, в свою очередь, нанес визит во Францию, где обсудил с Олландом различные аспекты экономического и культурного сотрудничества.

Президент Олланд продолжает свой пятидневный тур, в ходе которого он уже посетил Гваделупу и Кубу.