​Президент Франции усомнился в борьбе Китая с коронавирусом

"Очевидно, в борьбе Китая с пандемией коронавируса были неизвестные нам моменты".

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью Financial Times на тему COVID-19.

"Невозможно сравнивать Францию, Германию и Италию с Китаем или Россией. Давайте не будем наивными и говорить, что китайцы справились с эпидемией гораздо лучше нас. Очевидно, что есть то, чего мы не знаем", - сказал он.

Э.Макрон выразил обеспокоенность тем, что если не будет поддержки странам ЕС, пострадавшим от коронавируса, Италии, Испании и, возможно, Франции, победит популизм:

"Мы на этапе, когда решаем, является ли ЕС политическим проектом или рынком. Я думаю, что ЕС - это политический проект. Если мы не разовьем его, есть риск, что Еврогруппа и Европейская идея разрушится".