Президент Франции сегодня выступит с обращением к народу

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня выступит с обращением к народу.

Как передаёт западное бюро Report, ожидается, что президент Франции выступит с обращением к народу сегодня вечером в 20:00 по местному времени. Неизвестно, будет ли обращение посвящено пожару в соборе Парижской Богоматери или же результатам "больших дебатов".

Напомним, что из-за пожара в соборе Парижской Богоматери было отменено планировавшееся вчера на 20:00 телевизионное обращение президента Франции, во время которого Макрон должен был озвучить результаты обсуждений по требованиям "жёлтых жилетов".