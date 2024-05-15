Президент Франции проведет срочное совещание из-за беспорядков в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых есть погибшие и раненые.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Глава государства отменил поездку в департамент Приморская Сена на северо-западе страны, где он должен был открыть новые ветряные электростанции, и примет участие в заседании совета безопасности", - сказано в сообщении.

В ночь с понедельника на вторник верховный комиссариат Французской Республики в Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в Нумеа, также были запрещены любые собрания, по всей Новой Каледонии - перевозка и ношение оружия, а также продажа алкоголя.

Ранее сообщалось о том, что силы безопасности арестовали 140 человек во время беспорядков в ночь со вторника на среду в Нумеа. В ходе беспорядков три человека погибли.