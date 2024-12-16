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Президент Франции проведет кризисное совещание в связи с циклоном "Шидо"

Президент Франции проведет кризисное совещание в связи с циклоном "Шидо" Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту смертоносного циклона "Шидо".
Другие страны
16 декабря 2024 г. 12:08
Президент Франции проведет кризисное совещание в связи с циклоном Шидо

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в понедельник кризисное совещание в связи с последствиями обрушившегося на французский заморский департамент Майотту смертоносного циклона "Шидо".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Кризисное совещание по ситуации на Майотте под председательством Эмманюэля Макрона пройдет сегодня вечером в 18.00 в Министерстве внутренних дел", - сообщает канал.

Ранее сообщалось о том, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а также необходимые медикаменты.

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Версия на азербайджанском языке Makron ciddi fəsadlara səbəb olan qasırğa ilə əlaqədar böhran iclası keçirəcək
Версия на английском языке French President to hold crisis meeting over Cyclone "Shido"

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