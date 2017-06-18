Президент Франции проголосовал на парламентских выборах

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента.

Как передает Report, об этом сoобщил телеканал BFMTV.

По своему обыкновению глава республики выполнил гражданский долг в приморском курортном городе Ле-Туке (северо-западный департамент Па-де-Кале).

Участок, на который он пришел, расположен в местной мэрии. В этом же городе Макрон с женой Брижит голосовали и на президентских выборах.