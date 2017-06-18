 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Франции проголосовал на парламентских выборах

    Глава республики выполнил гражданский долг в приморском курортном городе Ле-Туке© AP

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента.

    Как передает Report, об этом сoобщил телеканал BFMTV.

    По своему обыкновению глава республики выполнил гражданский долг в приморском курортном городе Ле-Туке (северо-западный департамент Па-де-Кале).

    Участок, на который он пришел, расположен в местной мэрии. В этом же городе Макрон с женой Брижит голосовали и на президентских выборах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi