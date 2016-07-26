​Президент Франции прибыл на место захвата заложников

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и глава МВД страны Бернар Казнев прибыли в пригород Руана на севере страны, где cегодня в церкви были захвачены заложники, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Утром двое неизвестных, вооруженные ножами, захватили пять человек в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии: священника, двух служительниц церкви и двух прихожан. Вскоре полиция сообщила, что оба нападавших убиты. По данным СМИ, их застрелили при попытке покинуть здание. К этому моменту они успели убить священника и тяжело ранить еще одного заложника.

Расследование нападения поручено подразделению антитеррористической прокуратуры.

Руан - родной город президента Франции.