​Президент Франции прибыл на место перестрелки в редакции парижского журнала

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд прибыл на место перестрелки в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как говорится в заявлении Елисейского дворца, ожидается, что в скором времени пройдет экстренное заседание правительства страны.

Три вооруженных AK-47 человека в масках ворвались сегодня в штаб-квартиру сатирического журнала "Charlie Hebdo" в Париже и открыли стрельбу. По последним данным, в результате перестрелки погибло 11 человек, двое из которых офицеры полиции, 10 человек получили ранения.

Полиция Парижа объявила о начале операции по поимке причастных к нападению.

Отметим, что журнал в 2012 году опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, что вызвало волну гнева у мусульман.