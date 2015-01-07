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    ​Президент Франции прибыл на место перестрелки в редакции парижского журнала

    Число погибших достигло 11 человек, 10 человек получили ранения

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд   прибыл  на место перестрелки в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Как говорится в заявлении Елисейского дворца, ожидается, что в скором времени пройдет экстренное заседание правительства страны.

    Три вооруженных AK-47 человека в масках ворвались сегодня в штаб-квартиру сатирического журнала "Charlie Hebdo" в Париже и открыли стрельбу. По последним данным, в результате перестрелки  погибло 11 человек, двое из которых  офицеры полиции, 10 человек получили ранения. 

    Полиция Парижа объявила о начале операции по поимке причастных к нападению. 

    Отметим, что журнал в 2012 году опубликовал карикатуру на пророка Мухаммеда, что вызвало волну гнева у мусульман.

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