Президент Франции предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

"Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин... Переговоры позже переросли в планы по организации конференции... Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция", - сообщили дипломаты.