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Президент Франции предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине

Президент Франции предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.
Другие страны
31 мая 2023 г. 15:55
Президент Франции предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

"Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин... Переговоры позже переросли в планы по организации конференции... Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция", - сообщили дипломаты.

Сообщается, что встреча может состояться перед саммитом НАТО в июле, будут приглашены президент США Джо Байден и другие лидеры ведущих стран-членов Альянса.

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