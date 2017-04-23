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    Президент Франции поздравил Макрона с успехом в первом туре выборов президента

    Франсуа Олланд позвонил экс-министру экономики© Foto: slon.fr

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд позвонил экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, который вышел во второй тур президентских выборов, и поздравил с победой в первом туре.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

    По данным агентства, Олланд не будет сегодня выступать, а лишь коротко сообщит о том, за кого будет голосовать во втором туре выборов.

    Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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