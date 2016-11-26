Президент Франции потребовал отмены эмбарго в отношении Кубы

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Эмбарго в отношении Кубы должно быть окончательно отменено.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"В связи с кончиной Фиделя Кастро я хочу еще раз настоятельно подчеркнуть, что эмбарго, наносящее ущерб Кубе, должно быть окончательно отменено. Следует обеспечить Кубе перспективы на будущее, создать необходимые условия для (торгового - ред.) обмена с этой страной, тогда она станет полноправным членом международного сообщества", - заявил Франсуа Олланд. Он добавил, что "Франция всегда относилась и относится к Кубе как к подлинному партнеру".