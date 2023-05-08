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Президент Франции посетит Германию с госвизитом впервые за 23 года

Президент Франции посетит Германию с госвизитом впервые за 23 года Президент Франции Эмманюэль Макрон 2-4 июня совершит госвизит в Германию. Он состоится по приглашению президента Германии Франка- Вальтера Штайнмайера.
Другие страны
8 мая 2023 г. 15:37
Президент Франции посетит Германию с госвизитом впервые за 23 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон 2-4 июня совершит госвизит в Германию. Он состоится по приглашению президента Германии Франка- Вальтера Штайнмайера.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-служба главы ФРГ.

Отмечается, что это первый государственный визит президента Франции в Германию за 23 года.

"Эмманюэль Макрон совершит государственный визит в Германию со 2 по 4 июля 2023 года. Своим государственным визитом в ознаменование 60-летия Елисейского договора президент Макрон отдает дань уважения тесной дружбе между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Макрон и Штайнмайер планируют посетить несколько регионов Германии. В пресс-службе президента ФРГ надеются, что визит президента Франции станет началом "новой главы в многолетней дружбе между двумя странами".

Ранее издание Politico писало, что в отношениях Франции и Германии нарастает напряжение во всех важных вопросах - от геополитики до оборонной сферы.

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