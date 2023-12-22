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Президент Франции подтвердил свой январский визит в Индию

Президент Франции подтвердил свой январский визит в Индию Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Индию в конце января.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 19:08
Президент Франции подтвердил свой январский визит в Индию

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Индию в конце января.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Макрон поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за приглашение.

"Индия, на ваш День Республики я буду здесь, чтобы отпраздновать вместе с вами!" – написал он.

Ранее МИД Индии сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон приглашен как главный гость на празднование Дня Республики 26 января 2024 года и будет присутствовать на военном параде, который пройдет в Нью-Дели. Приглашение в таком статусе стало ответом на визит премьер-министра Индии на Национальный праздник во Францию 14 июля 2023 года, где он также был назван почетным гостем на ежегодном военном параде в Париже.

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Версия на английском языке French president confirms his January visit to India

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