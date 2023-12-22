Президент Франции подтвердил свой январский визит в Индию

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Индию в конце января.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Индию в конце января.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Макрон поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за приглашение.

"Индия, на ваш День Республики я буду здесь, чтобы отпраздновать вместе с вами!" – написал он.

Ранее МИД Индии сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон приглашен как главный гость на празднование Дня Республики 26 января 2024 года и будет присутствовать на военном параде, который пройдет в Нью-Дели. Приглашение в таком статусе стало ответом на визит премьер-министра Индии на Национальный праздник во Францию 14 июля 2023 года, где он также был назван почетным гостем на ежегодном военном параде в Париже.