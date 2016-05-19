Президент Франции подтвердил, что самолет А320 потерпел катастрофу

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что самолет А320 потерпел катастрофу, сообщает Report со ссылкой на AFP.

"Мы не отвергаем никакой версии, но никакой и не отдаем предпочтения", - заявил Франсуа Олланд.

Во время выступления в прямом телеэфире из Елисейского дворца президент Франции сообщил, что на пропавшем в Средиземноморье египетском лайнере находились 15 французских граждан.

Пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром в четверг. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа.