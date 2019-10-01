​Президент Франции поднял проблему мигрантов в ПАСЕ

"Мы должны совместно бороться с торговцами мигрантами".

Как сообщает французское бюро Report, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, в Европе действуют сети по продаже статуса беженца: "Они обманывают людей, которые не имеют права искать статус беженца в европейских странах, создавая им условия приехать на континент. Мы должны усилить меры совместной борьбы против таких групп".

По словам Э.Макрона, страны несут урон от притока беженцев: "Приток людей, которые не имеют права на статус беженца, подрывает функционирование системы из-за большого числа мигрантов. Таким образом, задерживается рассмотрение дел мигрантов, действительно нуждающихся в убежище. Порой рассмотрение их обращений длится 3-4 года, что обрекает их на нищету".