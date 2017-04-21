Президент Франции Олланд назвал стрельбу в Париже терактом

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в первом после вооруженного нападения на полицейский патруль в центре Парижа выступлении заявил, что, по предварительным данным, оно носило террористический характер.

Как передает Report, по его словам, власти убеждены, что речь идет о версии, указывающей на террористический характер нападения.

При этом он отметил, что окончательные выводы должно сделать следствие, которое поручено антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа.

Глава государства также сообщил, что в пятницу утром созовет совет безопасности. Олланд выступал по телевидению после оперативного совещания с премьером и главой МВД.

Олланд также подтвердил ранее озвученные в СМИ сведения о том, что при перестрелке погиб один полицейский, еще двое ранены, нападавший был нейтрализован, также ранения получила проходившая мимо женщина.