Президент Франции назвал террористами виновных в гибели палестинского ребенка

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд выступил в пятницу с решительным осуждением нападения на палестинскую деревню на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок, тяжелые ранения получили его брат и оба родителя, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Олланд назвал "отвратительным актом" действия людей, которые ворвались в палестинский дом, "чтобы заживо сжечь ребенка". "Это экстремисты, которые в то же время являются и террористами", - заявил президент. Он считает "необходимым добиться прекращения подобных актов".

Президент Франции назвал правильной реакцию на трагедию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, "поскольку он произнес именно те слова, которые следовало".

В пятницу в результате поджога дома палестинцев в арабской деревне Дума на Западном берегу реки Иордан погиб полуторагодовалый ребенок и тяжелые ранения получили его четырехлетний брат и оба родителя. Вскоре после инцидента премьер Нетаньяху связался по телефону с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, заявив, что "все шокированы этим ужасным террористическим актом".