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    Президент Франции назвал терактом взрыв в парижском офисе МВФ

    Олланд: Власти сделают все возможное, чтобы найти и наказать виновных

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы столкнулись с терактом, нет другого слова, когда речь идет о взрывном устройстве в посылке", - заявил Олланд в ходе поездки в Тулон.

    По его словам, власти сделают все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

    В результате взрыва конверта в офисе МВФ в Париже пострадал один человек. 

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