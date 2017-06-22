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    Президент Франции назвал политику Трампа источником дискомфорта для мира

    Макрон: Сложность в том, что сегодня Трамп еще не разработал концептуальную основу своей международной политики

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Непредсказуемость международной политики президента США Дональда Трампа является источником дискомфорта для мирового сообщества. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Soir.

    "Сложность в том, что сегодня он (Трамп – ред.) еще не разработал концептуальную основу своей международной политики. Поэтому его политика может быть непредсказуемой, и это для мира источник дискомфорта", - заявил Макрон.

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