Президент Франции назвал политику Трампа источником дискомфорта для мира

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Непредсказуемость международной политики президента США Дональда Трампа является источником дискомфорта для мирового сообщества. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Soir.

"Сложность в том, что сегодня он (Трамп – ред.) еще не разработал концептуальную основу своей международной политики. Поэтому его политика может быть непредсказуемой, и это для мира источник дискомфорта", - заявил Макрон.