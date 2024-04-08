Президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией

Глава Финляндии Александер Стубб заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту в Украине.

Глава Финляндии Александер Стубб заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту в Украине.

Как передает Report , об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам Стубба, в данный момент не имеется абсолютно никакого политического диалога с Россией, касающегося урегулирования украинского конфликта. При этом президент Финляндии выразил мнение, что подобный диалог сейчас вообще вести невозможно, так как единственный путь ведущий к миру, находится на поле боя.

В то же время он указал, что нельзя достичь мира в одностороннем порядке.