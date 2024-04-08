О нас

Президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией

Президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией Глава Финляндии Александер Стубб заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту в Украине.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 03:48
Президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией

Глава Финляндии Александер Стубб заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам Стубба, в данный момент не имеется абсолютно никакого политического диалога с Россией, касающегося урегулирования украинского конфликта. При этом президент Финляндии выразил мнение, что подобный диалог сейчас вообще вести невозможно, так как единственный путь ведущий к миру, находится на поле боя.

В то же время он указал, что нельзя достичь мира в одностороннем порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi