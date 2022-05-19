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Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Турцией по вступлению в НАТО

Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Турцией по вступлению в НАТО Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил готовности к обсуждению обеспокоенности Турции относительно заявки его страны на вступление в НАТО. Он осудил терроризм во всех формах.
Другие страны
19 мая 2022 г. 21:43
Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Турцией по вступлению в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил готовности к обсуждению обеспокоенности Турции относительно заявки его страны на вступление в НАТО. Он осудил терроризм во всех формах.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"У Финляндии всегда были широкие и хорошие двусторонние отношения с Турцией. Как союзники по НАТО, мы обязуемся обеспечивать безопасность Турции, точно так же, как Турция обязуется обеспечивать нашу безопасность", - цитирует издание заявление Ниинисте на пресс-конференции в Белом доме.

Финский президент добавил, что решение Хельсинки о вступлении в НАТО было принято подавляющим большинством в парламенте и сильной народной поддержкой. Ниинисте также заявил, что Финляндия серьезно относится к терроризму.

"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и активно боремся с ним. Мы открыты для открытого и продуктивного обсуждения всех проблем, которые могут возникнуть у Турции в отношении нашего членства", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Prezidenti Türkiyə ilə NATO-ya üzvlüklə bağlı danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb

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