Президент Финляндии: Вхождение страны в НАТО не направлено против кого-либо

Вхождение Финляндии в состав Североатлантического альянса не направлено против какой-либо страны.

Вхождение Финляндии в состав Североатлантического альянса не направлено против какой-либо страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Членство Финляндии не направлено против кого бы то ни было. Оно также не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства. Финляндия - стабильная и предсказуемая скандинавская страна, стремящаяся к мирному разрешению споров. Принципы и ценности важные для Финляндии и в будущем будут определять нашу внешнюю политику", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

По словам президента, присоединение Финляндии к альянсу завершило эпоху военного неприсоединения в истории страны. Однако, Ниинистё подчеркнул, что членство страны в блоке не является полным без вступления Швеции.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.