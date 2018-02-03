Президент Финляндии стал отцом в 69 лет

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Финляндии Саули Ниинистё, в конце января переизбранный на второй срок, вновь стал отцом в 69 лет.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы государства.

"У президента Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио 2 февраля около 20:00 родился мальчик. Мать и ребенок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

О том, что в семье Ниинистё вскоре ожидается радостное событие, стало известно в октябре. В канцелярии тогда президента сообщили, что, поскольку речь идет о событии в личной жизни главы государства, это не повлияет на исполнение его текущих обязанностей.

Ниинистё управляет страной с 2012 года. Ниинистё и Хаукио вступили в брак 3 января 2009 года. Первая жена президента погибла в ДТП в 1995 году.