Президент Финляндии сообщил о планах закрыть генконсульство России в Турку

Финляндия рассматривает возможность закрытия генконсульства России в Турку в качестве ответной меры на высылку девяти финских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.

Финляндия рассматривает возможность закрытия генконсульства России в Турку в качестве ответной меры на высылку девяти финских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом написал президент Финляндии Саули Ниинистё в Twitter.

"Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную акцию. Аналогом генконсульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генконсульство России в Турку", - сообщил Ниинистё.