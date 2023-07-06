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Президент Финляндии сообщил о планах закрыть генконсульство России в Турку

Президент Финляндии сообщил о планах закрыть генконсульство России в Турку Финляндия рассматривает возможность закрытия генконсульства России в Турку в качестве ответной меры на высылку девяти финских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.
Другие страны
6 июля 2023 г. 16:02
Президент Финляндии сообщил о планах закрыть генконсульство России в Турку

Финляндия рассматривает возможность закрытия генконсульства России в Турку в качестве ответной меры на высылку девяти финских дипломатов из РФ и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом написал президент Финляндии Саули Ниинистё в Twitter.

"Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную акцию. Аналогом генконсульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генконсульство России в Турку", - сообщил Ниинистё.

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