О нас

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев из страны

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев из страны Президент Финляндии Александер Стубб подписал так называемый закон о выдворении беженцев, он вступит в силу 22 июля.
Другие страны
16 июля 2024 г. 14:08
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев из страны

Президент Финляндии Александер Стубб подписал так называемый закон о выдворении беженцев, он вступит в силу 22 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия главы государства.

"Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года", - говорится в сообщении.

Отметим, что на днях активисты, которые выступают против принятия данного законопроекта, ворвались в здание парламента и прервали обсуждение документа.

Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Finland's president signs refugee expulsion law

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi