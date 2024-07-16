Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев из страны

Президент Финляндии Александер Стубб подписал так называемый закон о выдворении беженцев, он вступит в силу 22 июля.

Президент Финляндии Александер Стубб подписал так называемый закон о выдворении беженцев, он вступит в силу 22 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия главы государства.

"Закон вступит в силу 22 июля 2024 года и будет действовать в течение одного года", - говорится в сообщении.

Отметим, что на днях активисты, которые выступают против принятия данного законопроекта, ворвались в здание парламента и прервали обсуждение документа.

Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.