Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard

Финляндия передаст Украине часть своих танков Leopard, если в Европе будет создана соответствующая международная инициатива.

Финляндия передаст Украине часть своих танков Leopard, если в Европе будет создана соответствующая международная инициатива.

Как передает Report со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию Yle, об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.

По его словам, если будет создана совместная европейская инициатива по передаче Украине немецких танков Leopard, то "потребуется также и участие Финляндии".

При этом Ниинисте отметил, что количество танков для Украины, которые есть в распоряжении у Финляндии, не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и все еще не является членом НАТО.

Напомним, ранее несколько депутатов финского парламента призвали правительство начать поставки танков Leopard в Украину.