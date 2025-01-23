Президент Финляндии ожидает проведения переговоров о прекращении войны в Украине через три-шесть месяцев

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать финансовую, военную и политическую поддержку Украины, чтобы Киев мог начинать переговоры о мире с Россией с позиции силы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать финансовую, военную и политическую поддержку Украины, чтобы Киев мог начинать переговоры о мире с Россией с позиции силы.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина с таким заявлением Стубб выступил в четверг на "Украинском завтраке" в Давосе.

Он также дал понять, что ожидает проведения переговоров о прекращении войны в Украине через три-шесть месяцев: "Мы должны думать наперед о том, что мы сделаем за эти три-шесть месяцев… Украина должна начинать любые переговоры с позиции силы. И нам нужно продолжать продвигать идею, что никаких переговоров без Украины", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб добавил, что видит положительные сигналы в этом направлении от администрации нового президента США Дональда Трампа. "У меня есть ощущение и предчувствие, что вершитель судеб в этом деле, президент Трамп, тоже это видит", - сказал он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро со своей стороны в Давосе заявил, что США следует оказать дополнительное давление на Россию, чтобы помочь Украине.

"Каждый должен внести свой вклад: США должны надавить на Россию и спровоцировать повышение той цены, которую Россия платит за ведение боевых действий", - сказал Барро.

По его мнению, европейские страны, в свою очередь, "должны продолжить поддержку Украины, помочь Украине вступить в переговоры и в дальнейшем - обеспечить гарантии безопасности".