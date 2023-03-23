Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, включающий три танка Leopard 2.

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, включающий три танка Leopard 2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

"Президент республики утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. В него входят три танка Leopard 2", - сказал он.

Позднее телерадиокомпания Yle уточнила, что Финляндия передает Украине три бронированные машины разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. Кроме того, в пакет помощи входят тяжелое вооружение и боеприпасы. Общая стоимость пакета оценивается в 161 млн евро.