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Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Украине

Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Украине Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, включающий три танка Leopard 2.
Другие страны
23 марта 2023 г. 17:30
Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил 14-й пакет военной помощи Украине, включающий три танка Leopard 2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

"Президент республики утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. В него входят три танка Leopard 2", - сказал он.

Позднее телерадиокомпания Yle уточнила, что Финляндия передает Украине три бронированные машины разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. Кроме того, в пакет помощи входят тяжелое вооружение и боеприпасы. Общая стоимость пакета оценивается в 161 млн евро.

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