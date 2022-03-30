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Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО механизмы вступления в альянс новых участников

Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО механизмы вступления в альянс новых участников Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом принципы и процедуры принятия в альянс новых государств.
Другие страны
30 марта 2022 г. 08:30
Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО механизмы вступления в альянс новых участников

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом принципы и процедуры принятия в альянс новых государств.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написал он в соцсетях.

"Необходимо усилить безопасность Финляндии и изучить все возможности и виды. "Поэтому мы с генеральным секретарем Столтенбергом обсудили в понедельник основательно все принципы и процедуру приема новых членов", - заявил Ниинистё.

Ранее, о состоявшейся беседе сообщила и канцелярия главы государства.

"Президент Ниинистё и генеральный секретарь Столтенберг обсудили военную деятельность России на Украине. Кроме того, президент и генсек рассказали о развитии отношений между НАТО и Финляндией", - отметили в канцелярии президента.

Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам за вступление НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16% и остальные затруднились с ответом. О возможности вступления говорят и некоторые ведущие политики страны.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya NATO-dakı tərəfdaşları ilə yeni ölkələrin üzvlüyünü müzakirə edib

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