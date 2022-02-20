Президент Финляндии не видит причин для вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что у его страны пока нет никаких причин рассматривать вопрос вступления в НАТО, несмотря на то, что в контексте ситуации вокруг Украины данная тема затрагивается все чаще.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что у его страны пока нет никаких причин рассматривать вопрос вступления в НАТО, несмотря на то, что в контексте ситуации вокруг Украины данная тема затрагивается все чаще.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

"По этому поводу ведется много обсуждений... Однако по крайней мере в данный момент я не вижу никаких причин для резких изменений, внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано", - сказал президент.

«Финляндия не боится обострения на границе с Россией, ситуация на Балтике спокойная», - заявил он.