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Президент Финляндии не видит причин для вступления страны в НАТО

Президент Финляндии не видит причин для вступления страны в НАТО Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что у его страны пока нет никаких причин рассматривать вопрос вступления в НАТО, несмотря на то, что в контексте ситуации вокруг Украины данная тема затрагивается все чаще.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 18:50
Президент Финляндии не видит причин для вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что у его страны пока нет никаких причин рассматривать вопрос вступления в НАТО, несмотря на то, что в контексте ситуации вокруг Украины данная тема затрагивается все чаще.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

"По этому поводу ведется много обсуждений... Однако по крайней мере в данный момент я не вижу никаких причин для резких изменений, внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано", - сказал президент.

«Финляндия не боится обострения на границе с Россией, ситуация на Балтике спокойная», - заявил он.

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