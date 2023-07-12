Президент Финляндии не исключил закрытие консульства РФ на Аландских островах

Финляндия не исключает закрытия консульства России на Аландских островах в ответ на закрытие Москвой консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Финляндия не исключает закрытия консульства России на Аландских островах в ответ на закрытие Москвой консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

На прошлой неделе РФ приказала Финляндии закрыть свое представительство в Санкт-Петербурге, Хельсинки пообещал принять ответные меры, дав понять, что могут выгнать дипломатов из консульства в Турку на юго-западном побережье страны.

Однако общественный резонанс вместо этого сосредоточился на Аландских островах, которые занимают стратегическое положение в Балтийском море. В результате резонанса был поднят вопрос о том, почему России должно быть разрешено такое присутствие на территории НАТО.