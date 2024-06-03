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Президент Финляндии досрочно проголосовал на выборах в Европарламент

Президент Финляндии досрочно проголосовал на выборах в Европарламент Президент Финляндии Александер Стубб досрочно проголосовал на выборах в Европарламент.
Другие страны
3 июня 2024 г. 20:25
Президент Финляндии досрочно проголосовал на выборах в Европарламент

Президент Финляндии Александер Стубб досрочно проголосовал на выборах в Европарламент.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"В воскресенье состоятся важные выборы в ЕС. Мы с Сюзанной (супруга Сюзанна Иннес-Стубб) пошли на избирательные участки, чтобы проголосовать заранее. Много хороших кандидатов. Надеюсь, вы найдете своего", - написал он.

Досрочное голосование на выборах в Европарламент проводится с 29 мая по 4 июня. По данным Минюста Финляндии, за пять дней проголосовали 16,6% избирателей. За 15 мест в ЕП борются 232 финских кандидата.

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