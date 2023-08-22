Президент Финляндии допустил переговоры между РФ и Украиной на площадке ОБСЕ

Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что ОБСЕ может стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в период председательства Хельсинки в организации.

Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что ОБСЕ может стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной в 2025 году в период председательства Хельсинки в организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе ежегодного выступления перед главами финских дипломатических миссий за рубежом.

"Справедливый и прочный мир в Украине - это фундаментальная ценность", - сказал он.

По его словам, достижение прогресса в этом вопросе "может также послужить делу мира в более широком, мировом масштабе и способствовать ослаблению глобальной напряженности".

"Не исключено, что 2025 год может совпасть с решающим моментом в развитии европейского порядка безопасности. Если к тому времени наступит время переговоров и диалога, то ОБСЕ, несмотря на свои многочисленные проблемы, станет для них естественной площадкой", - добавил президент.