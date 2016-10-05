Президент Филиппин заявил об отказе от закупок оружия в США

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Филиппинский президент Родриго Дуерте заявил, что Соединенные Штаты отказались продать ракеты и другое оружие его стране, но эта проблема решается закупкой техники у России и Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, он также заявил, что президент США Барак Обама "может идти к черту".

В своем выступлении президент заявил, что он намерен переориентировать внешнюю политику, поскольку Соединенные Штаты не смогли наладить отношения с Филиппинами.

Дуерте объяснил, что Соединенные Штаты не хотят продавать ракеты и другое оружие, но Россия и Китай заявили, что могут обеспечить поставки.

"Если вы не хотите продавать оружие, я обращусь к России. Я послал генералов в Россию, и в России нам ответили "не волнуйтесь, у нас есть все, что нужно, и мы дадим это вам", - сказал он.

"А что касается Китая, то они сказали, что нужно просто прийти и подписать договор, и все будет доставлено ", - добавил президент.